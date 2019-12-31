Экономика

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Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

РБК31.12.19 в 23:16

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Телеканал 360°вчера в 05:52

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 01:21

ЦБ начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

Pravda.Ruвчера в 23:35

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33

Переводы денег по телефону станут платными

Усинск.онлайн31.12.19 в 00:15
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