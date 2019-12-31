Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.

с чего всё началось

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

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