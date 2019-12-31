Экономика
ИзвестияЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
Читать в источнике
Оценить3131
с чего всё началось
Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.ТАСС31.12.19 в 16:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Происшествия
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Энергетика
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, - сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие "Белоруснефть".
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Технологии
Энтузиаст представил концепт, объединяющий дизайн KDE и Windows 10X
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Футбол
Сербский экс-игрок ЦСКА рассказал о своем отношении к Путину
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о том, как в России относятся к президенту страны Владимиру Путину, а также о том, как к нему относится он сам, передает zurnal.rs.
Гаджеты
Apple выпустит две модели iPhone SE 2
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Происшествия
Неизвестные отобрали Rolls-Royce у 18-летнего москвича
Кино