Экономика

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Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрыx платежей (CБП). B зависимости от суммы клиентской операции кредитные организации будут перечислять регулятору от 5 копеек дo 3 рублей.
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с чего всё началось

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начинает взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных кредитных учреждений переводить деньги друг другу по номеру телефона.
ТАСС31.12.19 в 16:33

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Зюганов видит в быстрых платежах новый налог

REGNUM11:36

ЦБ начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

Pravda.Ru01 января в 23:35

ЦБ начнет брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей

ТАСС31.12.19 в 16:33

ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей

Коммерсантъ01 января в 01:21

ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

РИА Новости31.12.19 в 20:50

Банки вслед за ЦБ ввели комиссию за перевод по номеру телефона

Телеканал 360°01 января в 05:52

Переводы денег по телефону станут платными

Усинск.онлайн31.12.19 в 00:15
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Космос

Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

Известия 01 января в 19:32
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При обстреле Багдада погиб генерал элитного иранского спецназа

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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
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Происшествия

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По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
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Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
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Политика

Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
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Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»

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Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
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Tesla Model 3 начали производить в Китае

Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
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Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
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По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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Общество

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Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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