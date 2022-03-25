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ЦБ начнет покупать золото у банков по 5 тыс. рублей за 1 грамм

Банк России с 28 марта по 30 июня 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по 5 тыс. руб. за 1 грамм, чтобы поддержать рынок драгметаллов и золотодобывающую отрасль.
Коммерсантъ
Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году.
РИА Новости
ЦБ РФ с 15 марта 2022 года приостановил покупку золота у кредитных организаций на фоне высокого спроса со стороны населения на покупку физического золота в слитках.
ТАСС
"По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщил Банк России.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк России с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене
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ЦБ начнет покупать золото у банков по 5 тыс. рублей за 1 грамм
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ЦБ с 28 марта будет покупать золото у банков по фиксированной цене
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Банк России будет покупать золото по фиксированной цене
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