КоммерсантъЦБ начнет покупать золото у банков по 5 тыс. рублей за 1 граммБанк России с 28 марта по 30 июня 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по 5 тыс. руб. за 1 грамм, чтобы поддержать рынок драгметаллов и золотодобывающую отрасль.КоммерсантъЦБ РФ с 15 марта 2022 года приостановил покупку золота у кредитных организаций на фоне высокого спроса со стороны населения на покупку физического золота в слитках.ТАССОтмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году.РИА Новости"По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщил Банк России.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНRB НовостиRZN.infoРЕН ТВЭкономика сегодняRT на русскомКомсомольская правдаГазета.RuРБКГлас НародаLife.ruПодробнее о событииЦБ возобновит покупку золота у банков после двухнедельного перерываForbes12:09ЦБ начнет покупать золото у банков по 5 тыс. рублей за 1 граммКоммерсантъ12:09ЦБ с 28 марта будет покупать золото у банков по фиксированной ценеТАСС11:38ЦБ РФ возобновляет покупку золота у банковФинмаркет12:02Банк России с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной ценеГлас Народа11:43ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банковИнтерфакс12:05Банк России будет покупать золото по фиксированной ценеПРАЙМ11:37Показать ещёОценить214Поделиться