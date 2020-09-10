Банк России принял решение публиковать прогнозы по траектории ключевой ставки, следует из проекта ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. Отмечается, что с форматом публикации регулятор определится в ближайшее время.