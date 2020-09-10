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Rambler News Service
Rambler News Service

ЦБ начнет публиковать прогноз по траектории ключевой ставки

Банк России принял решение публиковать прогнозы по траектории ключевой ставки, следует из проекта ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. Отмечается, что с форматом публикации регулятор определится в ближайшее время.В источнике
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Известия

ЦБ решил публиковать траекторию ключевой ставки

Известия09:53
RT на русском

Эксперт оценил планируемую ЦБ публикацию траектории ключевой ставки

RT на русском08:55
РБК

Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

РБК08:26
Экономика сегодня

Ключевая ставка ЦБ финансово поддержит россиян в 2021 году

Экономика сегодня07:46
News.ru

ЦБ начнёт публиковать траекторию ключевой ставки

News.ru07:26
ПРАЙМ

Банк России принял решение публиковать траекторию ключевой ставки

ПРАЙМ06:16
ТАСС

ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

ТАСС06:01

Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Telegraph: НАТО намерено «блокировать господство России» в Арктике

ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию четырех стран НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом, тем самым продемонстрировав Москве, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике.
Евразия Daily09:32
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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