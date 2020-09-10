ЦБ начнет публиковать прогноз по траектории ключевой ставки
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Банк России принял решение публиковать прогнозы по траектории ключевой ставки, следует из проекта ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. Отмечается, что с форматом публикации регулятор определится в ближайшее время.В источнике
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