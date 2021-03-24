ЦБ начнет собирать монеты у россиян
Пилотный запуск проекта пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. В ЦБ также рассказали, что из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента регулятор привлечет технологического партнера.В источнике
С чего всё началось
Центробанк начнет собирать монеты у россиян
В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новости14:06