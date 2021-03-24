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Lenta.ru

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Пилотный запуск проекта пройдет в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монеты из обращения. В ЦБ также рассказали, что из-за отсутствия необходимого оборудования для реализации эксперимента регулятор привлечет технологического партнера.В источнике
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Центробанк начнет собирать монеты у россиян

В следующем году Банк России планирует запустить пилот по сбору монет через специальные приемники в одном из российских регионов с низким уровнем их возврата из обращения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
РИА Новости14:06

Подробнее о событии

Центробанк анонсировал проект по сбору монет у россиян

РБК15:10

ЦБ начнет собирать монеты у россиян

Lenta.ru13:03

ЦБ проведёт эксперимент по сбору монет у населения

RT на русском14:43

Центробанк анонсировал сбор монет у россиян

Говорит Москва14:24

Центробанк начнет собирать монеты у россиян

РИА Новости14:06

У россиян начнут собирать монеты через спецоборудование

Вести.Ru15:09

Размен имеет значение

Российская газета12:02
Интересное

В Москве полиция задержала сбившего двух пешеходов водителя Mercedes

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей водитель Mercedes врезался в припаркованную машину, сбил двух женщин, а затем скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.
РБК08:17

Канада ввела санкции против руководителей ФСБ и ФСИН из-за Навального

В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, главы ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
РИА Новости12:09