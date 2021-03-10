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ЦБ начнет тестировать прототип платформы цифрового рубля в 2022 году

Цифровой рубль, возможно, начнет использоваться в России. Центробанк России занимается созданием и тестированием соответствующей платформы. Платформа появится уже к концу 2021 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
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Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
ПРАЙМвчера в 13:27
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Центробанк может запустить тестирование цифрового рубля в 2022 году

ФАН16:41

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

Газета.Ruвчера в 13:28

В 2022 году начнется тестирование цифрового рубля

Московский Комсомолецвчера в 15:11

ЦБ намерен начать тестирование цифрового рубля в 2022 году

РЕН ТВвчера в 13:47

ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году

RT на русскомвчера в 13:33

Цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году

Телеканал 360°вчера в 15:26

Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году

ПРАЙМвчера в 13:27
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Пребывание Нацгвардии США в Капитолии продлили до 23 мая

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Взгляд.рувчера в 20:58

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Национальная служба новостей02:47