Цифровой рубль, возможно, начнет использоваться в России. Центробанк России занимается созданием и тестированием соответствующей платформы. Платформа появится уже к концу 2021 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

С чего всё началось Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году Банк России намерен к концу года представить прототип платформы для цифрового рубля и в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. ПРАЙМ вчера в 13:27