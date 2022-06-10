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ЦБ начнет учитывать в регулировании все российские рейтинговые агентства

«Национальное рейтинговое агентство» включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России с 2019 года.
РБК
"Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО "НКР" (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО "НРА" (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", - пишет ЦБ.
РИА Новости
После начала российской военной операции на Украине тройка крупнейших в мире рейтинговых агентств — S&P, Moody’s и Fitch, — объявила о приостановке деятельности в России.
РБК
Рейтинги НКР применялись для регулирования деятельности страховых организаций, а также для целей приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ начнет учитывать в регулировании все российские рейтинговые агентства
РБКвчера в 15:44
Центробанк будет использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств
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ЦБ решил опираться на оценки всех рейтинговых агентств России
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ЦБ решил использовать в регулировании кредитные рейтинги всех российских агентств
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ЦБ будет учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех российских рейтинговых агентств
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ЦБ будет учитывать рейтинги всех российских кредитных агентств для регулирования
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