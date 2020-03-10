Финансы

Рифей-ПермьРифей-ПермьБанк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данные меры направлены на снижение волатильности финансовых рынков, пишет ТАСС.
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