Финансы
Рифей-ПермьБанк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данные меры направлены на снижение волатильности финансовых рынков, пишет ТАСС.
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Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Согласно сведениям, указанным в пресс-релизе в журнале Nikkei Style, частое использование смартфонов, планшетов и компьютеров провоцирует переутомление головного мозга, а это в свою очередь вызывает депрессивные ситуации и маразм.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Футбол
Матч «Лейпцига» с «Тоттенхэмом» пройдет при болельщиках
Матч «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» состоится завтра, 10 марта.
Финансы
Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов
Максимальное значение с открытия торгов составило ₽72,99. Курс евро растет на 6,41%, до ₽82,48.
Общество
Мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут на китайском телевидении
Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта будут показывать на Центральном телевидении Китая (CCTV), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Гватемале
Российская семья с 5-летним сыном ехала на личном автомобиле и столкнулась в лоб с грузовиком.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Экономика
Одежда, обувь и мебель из Китая в России подорожают
Ослабление валюты изменит в большую сторону стоимость одежды, обуви, мебели и гаджетов.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Афганистана
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Дроны Анкары выдают свое местоположение благодаря промахам по целям. Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными в Сирии.
Финансы
Минфин рассказал о влиянии курса доллара на нефтегазовые доходы России
В Министерстве финансов России сообщили, что отклонение курса доллара от прогнозных 65,7 рубля за доллар на каждый 1 рубль ведёт к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 млрд рублей.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Происшествия
В Петербурге 19-летний студент погиб на глазах у приятелей
В Санкт-Петербурге 19-летний студент политехнического университета погиб на глазах у приятелей прямо во время вечеринки.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Кино
Появился трейлер аниме по «Видоизменённому углероду»
Netflix опубликовал трейлер аниме по вселенной «Видоизменённого углерода».