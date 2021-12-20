Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение на ежемесячной основе выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, следует из документа, опубликованного на сайте думской электронной базы.