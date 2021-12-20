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ЦБ начнет в январе 2022 года проводить тестовые сделки с цифровым рублем

"Прототип платформы цифрового рубля готов. И сразу после январских праздников, в январе, мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками", - сказала она.
ТАСС
Первый этап тестирования платформы будет запущен в 2022 году, в рамках которого будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю).
ТАСС
Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле.
Финмаркет
Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.
ТАСС

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Банк России назначил первые тестовые сделки с цифровым рублем на январь 2022 года
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ЦБ начнет в январе 2022 года проводить тестовые сделки с цифровым рублем
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