Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее.
Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Инициатива литовских властей по ограничению транзита грузов из Белоруссии может серьезно повлиять на ситуацию в Калининградской области, об этом в беседе с РИА "Новости" заявил губернатор региона Антон Алиханов, комментируя предложение министерства транспорта Литвы о санкциях в отношении продукции, которая так или иначе прибывает с белорусской границы.
Подводная лодка Тихоокеанского флота дизель-электрического типа «Петропавловск-Камчатский» из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой «Калибр» береговую цель, которая была расположена на расстоянии более тысячи километров.
Уголовное дело о неправомерной выдаче документов о исправности шахтных систем безопасности возбуждено в Кузбассе по факту ЧП на шахте имени А. Д. Рубана, где в воскресенье произошло нагревание пласта, из-за чего понадобилось эвакуировать шахтеров, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.