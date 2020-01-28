Банк России надеется на улучшение позиций РФ в глобальных индексах финансовых услуг, сообщили РИА Новости в ЦБ.

ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг

Политика Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.

Авто В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Происшествия Москалькова проверит «подмену» пропавших чеченцев Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена проверить сообщения о том, что ей предъявили в ходе поездки в Чеченскую республики родственников взамен расстрелянных граждан.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Политика В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Политика Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма "Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.

Технологии Microsoft поможет российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок Президент Microsoft в России Кристина Тихонова называет помощь российским инновационным стартапам в выходе на международный рынок одним из ключевых приоритетов компании.

Армия и оружие Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.