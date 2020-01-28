Экономика

ПРАЙМПРАЙМЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг

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Банк России надеется на улучшение позиций РФ в глобальных индексах финансовых услуг, сообщили РИА Новости в ЦБ.
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Политика

Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 01:41
Космос

NASA: к Земле летит потенциально опасный астероид

Астероид с номером 163373 приблизится к Земле на минимальное расстояние 15 февраля.
НТВ 25 января в 09:43
Авто

В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Дни24 02:38
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Происшествия

Москалькова проверит «подмену» пропавших чеченцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена проверить сообщения о том, что ей предъявили в ходе поездки в Чеченскую республики родственников взамен расстрелянных граждан.
Национальная служба новостей вчера в 05:08
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Политика

В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
RT на русском 04:20
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя».
Lenta.ru 04:17
Политика

По плану Трампа Иорданская долина отойдёт Израилю — NYT

План ближневосточного урегулирования, подготовленный командой президента США Дональда Трампа, предполагает переход большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля.
REGNUM 03:05
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Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты

С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Shraibikus News 03:39
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Ученые рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

ToDay News Ufa 26 января в 13:54
Политика

Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
РЕН ТВ 03:33
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Технологии

Microsoft поможет российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок

Президент Microsoft в России Кристина Тихонова называет помощь российским инновационным стартапам в выходе на международный рынок одним из ключевых приоритетов компании.
CNews 04:00
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Армия и оружие

Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе

Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РИА Новости 04:38
Экономика

Молоко и мясо могут подорожать в России на 12%

Подорожание мясной и молочной продукции в 2020 году может достигнуть 12%, предполагает Аналитический центр при правительстве РФ.
REGNUM вчера в 18:02
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Политика

Рабочая группа предложила больше 100 поправок в Конституцию

Сопредседатели группы ранее отмечали, что лучше не выходить за границы президентских предложений, оглашённых в послании Федеральному собранию.
Говорит Москва 02:59
Политика

Россию решили дополнительно наказать из-за выборов в Крыму

В Евросоюзе (ЕС) решили дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:23
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости вчера в 05:43
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 26 января в 05:44
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:12
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