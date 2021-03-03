ЦБ намерен нарастить долю переводов россиян через СБП до 25%
Центробанк России планирует к концу 2023 года нарастить долю денежных переводов между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов, в том числе и переводов по картам.В источнике
С чего всё началось
ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей
Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
РБК22:30
Подробнее о событии