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Forbes
Forbes

ЦБ планирует проводить 25% переводов россиян через Систему быстрых платежей

Сбербанк впервые раскрыл долю подключившихся к Системе быстрых платежей клиентов Достичь таких показателей планируется в том числе за счет «развития Системы быстрых платежей, введения института небанковских поставщиков платежных услуг, применения инновационных технологий на платежном рынке», заявил РБК представитель Центробанка.В источнике
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С чего всё началось

ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
РБК22:30
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РБК: Центробанк намерен проводить 25% переводов через СБП к концу 2023 года

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Центробанк наступает: Каждого четвёртого убедят переводить деньги быстро

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Центральный банк России планирует укрепить систему быстрых платежей

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ЦБ хочет заставить россиян чаще использовать его систему платежей

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Центробанк намерен проводить четверть переводов россиян через Систему быстрых платежей к 2023 году

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Центробанк задумал нарастить переводы через Систему быстрых платежей

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ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

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