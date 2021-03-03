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ЦБ намерен увеличить долю переводов через Систему быстрых платежей до 25%

Документ, включающий решения регулятора на период с 2021 по 2023 годы, был отправлен Центробанком участникам рынка. «Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через СБП с 15 до 25%», — пишет РБК.В источнике
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ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам).
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