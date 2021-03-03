Документ, включающий решения регулятора на период с 2021 по 2023 годы, был отправлен Центробанком участникам рынка. «Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через СБП с 15 до 25%», — пишет РБК.

С чего всё началось ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам). РБК 22:30