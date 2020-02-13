Экономика
iReactorЦБ намерен обязать банки рассматривать жалобы клиентов
Банк России предлагает обязать финансовые организации рассматривать жалобы клиентов в установленный для ответа на обращения срок. Об этом в рамках своего выступления на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ предложил обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов
Rambler News Serviceвчера в 07:25
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