Экономика

iReactoriReactorЦБ намерен обязать банки рассматривать жалобы клиентов

Банк России предлагает обязать финансовые организации рассматривать жалобы клиентов в установленный для ответа на обращения срок. Об этом в рамках своего выступления на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ считает необходимым обязать банки рассматривать жалобы клиентов в установленный срок

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Набиуллина заставит банки отвечать на жалобы клиентов

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