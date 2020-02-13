Банк России предлагает обязать финансовые организации рассматривать жалобы клиентов в установленный для ответа на обращения срок. Об этом в рамках своего выступления на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

Политика В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России Фейковые обвинения США против России в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения "не подлежат обсуждению", заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.