Экономика
iReactorЦБ намерен обязать банки рассматривать жалобы клиентов
Банк России предлагает обязать финансовые организации рассматривать жалобы клиентов в установленный для ответа на обращения срок. Об этом в рамках своего выступления на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Политика
Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Футбол
Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Удар получился несильным, пострадавших в ДТП не было. Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Наука
Для носимой электроники создали новые нити
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Гаджеты
Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить
Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Политика
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
Фейковые обвинения США против России в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения "не подлежат обсуждению", заявил депутат Госдумы Антон Морозов.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Авто
Новый Kia Mohave получит в России 6-местную версию
Продажи нового Kia Mohave на местном для компании корейском авторынке начались в сентябре 2019 года.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Происшествия
В Москве на станции метро «Марьина Роща» погиб мужчина
Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Марьина Роща" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака
Известная певица Лолита заявила, что ее бывший муж, тренер Дмитрий Иванов давал ей опасные биологически активные добавки (БАДы), когда они были в браке.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Армия и оружие
Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
Автоспорт
«Макларен» представил болид на сезон-2020
«Макларен» показал гоночную машину на сезон-2020. Новый болид получил название MCL35.
Космос
На Земле началось глобальное похолодание, которое продлится 30 лет
Последний раз Великий солнечный минимум наблюдался в 1650 году, а длился почти 60 лет.
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Государственная Дума приняла законопроект о выплатах призывникам в размере двух тысяч рублей.