Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ.
По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, пояснила адвокат Pen&Paper Александра Харина.
Ранее стало известно, что на Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.