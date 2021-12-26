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ЦБ намерен освободить от валютного контроля операции до 600 000 рублей

Центробанк намерен повысить лимит платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 000 до 600 000. руб. за одну операцию, сообщают
 «Известия» со ссылкой на документы ЦБ.
Ведомости
Подготовленные поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности, заявили «Известиям» в ЦБ.
Известия
По действующему закону резиденты при расчетах по валютным операциям на сумму более 200 тыс. в рублевом эквиваленте обязаны представить в банк документы по операции, пояснила адвокат Pen&Paper Александра Харина.
Известия
В свою очередь директор по стратегии ГК "ФинАМ" Ярослав Кабаков считает, что ЦБ мог бы поднять лимит ещё выше, учитывая текущие технологии и возможности мониторинга трансграничных платежей.
Life.ru

Подробнее о событии

ЦБ намерен освободить от валютного контроля операции до 600 000 рублей
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Через порог: от валютного контроля освободят операции до 600 тыс. рублей
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