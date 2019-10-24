Экономика
BFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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с чего всё началось
Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.РБКвчера в 00:00
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РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий
Коммерсантъвчера в 01:08
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Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 00:21
Армия и оружие
NI назвало российские ЗРК С-400 грозным и смертоносным оружием
Американское издание The National Interest рассказала про российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и назвало их грозным и смертоносным оружием.
Газета.Ru 01:02
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Две сбитые отброшенной «Киа» женщины скончались
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Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Наука
Жирная кислота спасла мышей от микроцефалии
Оказалось, что вирус Зика уничтожает белок, который отвечает за транспорт жирных кислот в ткани мозга.
N+1 вчера в 07:49
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело 23 октября в 08:58
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Политика
Небензя: Россия никого не учит, как действовать в Сирии
Москва предлагает Западу содействовать стабилизации обстановки в Сирии, вместо того, чтобы лишь раздавать рекомендации.
ТАСС вчера в 20:24
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Продажи Sukhoi Superjet рекордно обвалились
Lenta.ru 22 октября в 05:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
«Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК.
РБК 00:00
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor вчера в 11:13
Хоккей
Рекордный гол Овечкина не помог «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз».
РБК 02:13
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Происшествия
В Улан-Удэ женщина погибла на «зебре» под колесами грузовика
Сегодня около 10.00 64-летний водитель грузового автомобиля, следуя по ул. Комарова, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину.
Первое альтернативное телевидение вчера в 23:11
Футбол
«Крыховяк — лучший игрок на планете»
29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Яна Рудковская отправила сына зарабатывать во Францию
Методы, которыми воспитывает своего сына Сашу продюсер Яна Рудковская, подаются жесткой критике.
Bimru.ru вчера в 08:46
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Автоновости дня вчера в 09:20
Футбол
КДК наказал «Оренбург» и «Крылья Советов» за потасовку в конце матча
Больше всего досталось главным тренерам: Владимир Федотов дисквалифицирован на один матч, а Миодраг Божович — на три и два условно.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:52
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Фото дня: великолепное селфи Curiosity на марсианских просторах
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало великолепный автопортрет планетохода Curiosity, который бороздит просторы Марса.
3DNews 02:00
Политика
Французский дипломат: РФ снова стала мировой державой
Россия снова стала мировой державой, в том числе благодаря действиям по отстаиванию суверенитета стран.
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Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
Армия и оружие
В бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
Сам же документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода американских войск из Германии.
RT на русском 00:01
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru вчера в 16:00
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 23 октября в 10:57