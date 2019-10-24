Экономика
BFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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с чего всё началось
В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.РБК24 октября в 00:00
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ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей
ТАСС24 октября в 07:57
РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий
Коммерсантъ24 октября в 01:08
ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий
Ведомости24 октября в 01:53
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