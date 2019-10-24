Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
РБК24 октября в 00:00

Подробнее о событии

ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

ТАСС24 октября в 07:57

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ24 октября в 01:08

Пенсии в России предложили платить по-новому

Lenta.ru24 октября в 04:31

ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Фонтанка.Ру24 октября в 02:10

ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости24 октября в 01:53

Пенсии россиянам предложили платить по-новому

Московский Комсомолец24 октября в 05:23

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК24 октября в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Автоспорт

Боттас не получил серьёзных травм

F1news.ru 15:41
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Политика

Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал перемирия

Известия 09:22
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Гаджеты

Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC

Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
UfaTime.ru 05:05
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 14:36
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Коммерсантъ 11:21
Авто

Изменится способ расчета транспортного налога в РФ

Основной для предложения изменить способ расчета транспортного налога стали данные по налогам за последние два года, когда в некоторых регионах недополучили значительные суммы в связи с тем, что для некоторых машин не применяли налоговую ставку, пишет Autonews.ru.
Tvoe-avto.com вчера в 05:20
Спорт

Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии.
Lenta.ru 14:32
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма вчера в 17:54
Музыка

Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу

Поклонники уверены, что на написание этой песни Селену вдохновила несчастная любовь с канадским исполнителем Джастином Бибером (Justin Bieber).
Popcake 24 октября в 11:31
Общество

В Россию привезли первую партию «Фризиума» для 540 детей

Мониава пояснила, что «Фризиум» привозят для конкретных пациентов, позднее будут поставки следующих партий.
Говорит Москва 15:28
Культура

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Здоровье

В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро

Znak.com 06:45
Происшествия

Две сотрудницы прокуратуры выступили с лекцией перед четверокурсниками журфака МГУ

Эхо Москвы 16:01
Общество

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
РБК вчера в 13:20
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Происшествия

В ДТП в Кировской области погибли четыре человека

По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Известия 13:42
Экономика

За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Общество

Число погибших в ходе беспорядков в Ираке возросло до 40

Российская газета вчера в 22:06
Культура

Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма 13:03
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Наука

Создана модель разряда перед сверхзвуковым самолетом

26.10.2019 Модель взаимодействия высоковольтного стримерного разряда с ударной сверхзвуковой волной построили ученые из МФТИ совместно с коллегами из Принстонского университета.
Портал Поиск 09:06
Армия и оружие

Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной

Ferra 09:01
Кино

Netflix показал новые кадры из первой серии «Ведьмака»

В преддверии выхода первого сезона долгожданного «Ведьмака» на сайте итальянского издания Corriere появились кадры из 1 серии.
Киноафиша России 24 октября в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное