Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
РБК24 октября в 00:00

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ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

ТАСС24 октября в 07:57

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ24 октября в 01:08

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Lenta.ru24 октября в 04:31

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Фонтанка.Ру24 октября в 02:10

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Ведомости24 октября в 01:53

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Московский Комсомолец24 октября в 05:23

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК24 октября в 00:00
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