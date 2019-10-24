Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.

с чего всё началось

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Наука Иммунотерапию рака смогли использовать для борьбы с ВИЧ Американские молекулярные биологи приспособили CAR-терапию, один из самых эффективных и популярных видов иммунотерапии рака, для уничтожения иммунных клеток, внутри которых находится "спящий" ВИЧ.

Политика Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.

Происшествия Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Происшествия МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.

Политика Путин в шутку пообещал ас-Сиси часть зарплаты за помощь на саммите Президент России Владимир Путин поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси, выступившего сопредседателем первого саммита "Россия-Африка" в Сочи, за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил насчет необходимости теперь уступить ему часть зарплаты.

Общество Forbes составил список богатейших женщин России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Политика Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд «К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».