Экономика
BFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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с чего всё началось
Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.РБК24 октября в 00:00
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ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей
ТАСС24 октября в 07:57
РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий
Коммерсантъ24 октября в 01:08
ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий
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