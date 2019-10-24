Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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с чего всё началось

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.
РБК24 октября в 00:00

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ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

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РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ24 октября в 01:08

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Фонтанка.Ру24 октября в 02:10

ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости24 октября в 01:53

Пенсии в России предложили платить по-новому

Lenta.ru24 октября в 04:31

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК24 октября в 00:00
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