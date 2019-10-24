Экономика
BFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Общество
Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании
Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Происшествия
В ДТП в Крыму погиб сыровар из Екатеринбурга Максим Соболев
Вечерний курьер 01:41
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Экономика
Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%
Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Экономика
Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:11
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Происшествия
Около 300 человек эвакуировали из ТЦ на юге Москвы из-за возгорания
Вести Подмосковья 07:46
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Культура
Пресс-секретарь Навального подает в суд на Маргариту Симоньян
Russian Deadline 05:53
Политика
Россия списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов
Президент Владимир Путин рассказал о списании Россией более 20 миллиардов долларов африканских стран.
РИА Оренбуржье вчера в 07:33
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24
Происшествия
В Петербурге мать выгуливала ребенка на поводке
Ребёнок ехал позади женщины на самокате с намотанной на руке веревкой.
Neva.Today 04:36
Гаджеты
Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
iXBT.com 01:45
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Происшествия
В Туле 12-летний мальчик скончался рядом с Центром образования
Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46, следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.
REGNUM 06:26
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49