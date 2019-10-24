Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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с чего всё началось

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Что может скрываться под новым функционалом К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлия Галуева.
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Коммерсантъ01:08

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
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