Экономика
BFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.РБК24 октября в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей
ТАСС24 октября в 07:57
РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий
Коммерсантъ24 октября в 01:08
ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий
Ведомости24 октября в 01:53
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились фото Заворотнюк из онкоцентра с тяжелобольными детьми
Evo-rus.com вчера в 10:55
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика
Минюст США начал расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело гражданки России Марии Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства.
ТАСС вчера в 21:54
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk вчера в 09:51
Армия и оружие
«Би-би-си» сообщила об исчезновении в Сирии 50 заключенных россиянок
В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».
РБК вчера в 23:06
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Известия вчера в 23:14
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ 00:39
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
РИА Новости вчера в 08:23
Единоборства
Отец Нурмагомедова осудил российские СМИ за поддержку Макгрегора
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, подверг резкой критике российские средства массовой информации за поддержку ирландца Конора Макгрегора.
ProstoProSport вчера в 12:37
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Футбол
Головин отдал пас – «Монако» победил «Нант»
Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
Спорт день за днем вчера в 17:37
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Вести.Ru вчера в 08:24
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Футбол
«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
"Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году).
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Наука
Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию
Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
РЕН ТВ 23 октября в 16:03
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что купила элитную квартиру за 120 млн
Певица Ольга Бузова стала обладательницей элитного жилья стоимостью 120 миллионов рублей на Мосфильмовской улице в Москве.
Газета.Ru 24 октября в 11:57
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 24 октября в 12:38
Здоровье
В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион
КП - Липецк вчера в 05:37
Армия и оружие
В США назвали Россию главным победителем в Сирии
Американский эксперт Совета по международным отношениям Генри Берни назвал Россию большим победителем в Сирии после заключения меморандума с Турцией в Сочи.
РЕН ТВ 02:29