Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:10, Вашингтон
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