Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
РБК00:00

Подробнее о событии

ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Фонтанка.Ру02:10

Пенсии россиянам предложили платить по-новому

Московский Комсомолец05:23

Пенсии в России предложили платить по-новому

Lenta.ru04:31

ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

ТАСС07:57

ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости01:53

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ01:08

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к Алексею Валуеву, которого в середине октября задержали по делу о государственной измене.
Газета.Ru 09:07
Политика

Принцесса Эсватини зачитала рэп при виде российского журналиста

Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканской страны Сиханизо Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом.
Газета.Ru 09:32
Общество

Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину

В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Общество

Внешность средневекового человека воссоздали по скелету

Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
Газета.Ru 22 октября в 13:35
Футбол

Дзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимает третье место в списке лучших футболистов Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас».
Нева Спорт 10:41
Происшествия

Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области

РИА Новости 10:24
Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех позвоночных

В Республике Коми нашли останки древнейшего предка наземных позвоночных организмов, в том числе и человека.
ТАСС Наука 10:40
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Экономика

Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.
Lenta.ru 00:31
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Экономика

Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов

Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Газета.Ru 10:44
Происшествия

Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми

Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Известия 05:46
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Здоровье

Названы 6 полезных продуктов с высоким содержанием холестерина

Актуальные Новости 22 октября в 01:13
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Музыка

Жена Джастина Бибера пообещала убить Селену Гомес за новый клип

Новый клип Селены Гомес Lose You To Love, в котором она вспоминает свои прошлые отношения с Джастином Бибером вызвал гнев его нынешней жены Хейли.
Культуромания 10:12
Футбол

Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.
Бомбардир.ру 10:38
Космос

Названы возможные обитатели Венеры

Московский Комсомолец вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Здоровье

Врач рассказал, как избежать сонного паралича

РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия

Проверка таксистов поставила подъезд к Пулково в пробки

Gazeta.SPb 10:18
Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что Наргиз не уходила от него

Фадеев добавил, что от него никто не уходил. Решение о разрыве контракта продюсер принял самостоятельно.
Вечерняя Москва 06:31
Автоспорт

В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 02:29
Наука

Собаки нашли шесть древних гробниц

Хорватский археолог предложила искать древние захоронения при помощи собак-ищеек. Об этом сообщает издание The Guardian.
Lenta.ru 09:59
Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное