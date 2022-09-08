КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.
Журналистка ESPN Джессика Диас вышла в прямой эфир от стадиона «Маракана», где проходил матч Кубка Либертадорес между «Фламенго» и «Велес Сарсфилд» (2:1). Когда Диас заканчивала репортаж, к ней подошел мужчина в футболке бразильского клуба и поцеловал ее в щеку.