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ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.
Коммерсантъ
Регулятор продлил запрет российским банкам ещё на полгода, отмечается в публикации.
Infox.ru
Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.
Finam.Ru
На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
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Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц
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