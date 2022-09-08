Валюту, которая была зачислена в период с 9 марта до 9 сентября, разрешается выдавать в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Центробанка на день выплаты.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов.