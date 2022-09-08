КоммерсантъЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валютыБанк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.КоммерсантъРегулятор продлил запрет российским банкам ещё на полгода, отмечается в публикации.Infox.ruВыдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.Finam.RuВалюту, которая была зачислена в период с 9 марта до 9 сентября, разрешается выдавать в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Центробанка на день выплаты.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНРБКЭкономика сегодняРоссийская газетаНИА СамараТК ЗвездаLife.ruDaily StormВечерняя МоскваГазета.RuПарламентская газетаFrank MediaРБК ИнвестицииРосбалтT24RT на русскомСобака.ruФАННациональная служба новостейПрофильПодробнее о событииЦБ РФ продлил до 9 марта 2023 года ограничения для граждан на снятие наличной валютыТАСС17:07ЦБ России продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты до 9 марта 2023 годаLenta.ruвчера в 12:21ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию за снятие валюты со счетовРБКвчера в 13:02ЦБ продлил на полгода запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладовRT на русскомвчера в 12:55Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлицВедомостивчера в 12:53ЦБ продлил до 9 марта 2023 запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладовРИА Новостивчера в 13:20ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валютыКоммерсантъвчера в 12:03Показать ещёОценить223Поделиться