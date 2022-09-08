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ЦБ на полгода продлил запрет на банковские комиссии за снятие валюты

Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов.
Коммерсантъ
Регулятор продлил запрет российским банкам ещё на полгода, отмечается в публикации.
Infox.ru
Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.
Finam.Ru
Валюту, которая была зачислена в период с 9 марта до 9 сентября, разрешается выдавать в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Центробанка на день выплаты.
РИА Новости

Подробнее о событии

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