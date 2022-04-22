Будьте в Плюсе

ЦБ напомнил об уголовном наказании за манипуляции акциями через соцсети

«Участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования», — сказал он.
РБК
Центробанк заинтересовался обсуждениями биржевого рынка в соцсетях и мессенджерах, в частности в Telegram, весной прошлого года.
РБК
ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами.
ПРАЙМ
"Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", — сказал Лях.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ предупредил об уголовной ответственности за манипуляции акциями в соцсетях
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ЦБ предупредил об ответственности за манипулирование ценами на акции
Парламентская газета08:00
ЦБ напомнил об уголовном наказании за биржевую игру на схемах из соцсетей
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