ЦБ напомнил о возможности получения инвесторами дохода по ИИС на счет в банке
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в письме брокерам и депозитариям порекомендовал предоставить клиентам возможность выбирать счет, на который те хотели бы получать доходы по ценным бумагам: на брокерский счет или напрямую на банковский.В источнике
С чего всё началось
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в письме брокерам и депозитариям рекомендовал
давать клиентам право выбора счета, на который те хотели бы получать доходы по ценным бумагам - на брокерский счет или напрямую на банковский.