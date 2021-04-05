Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в письме брокерам и депозитариям порекомендовал предоставить клиентам возможность выбирать счет, на который те хотели бы получать доходы по ценным бумагам: на брокерский счет или напрямую на банковский.

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С чего всё началось Первый зампред Банка России Сергей Швецов в письме брокерам и депозитариям рекомендовал давать клиентам право выбора счета, на который те хотели бы получать доходы по ценным бумагам - на брокерский счет или напрямую на банковский. Российская газета 06:24