Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.

В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

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