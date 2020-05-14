Экономика
ТАССВ Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год
Годовой отчет Банка России за 2019 год направлен в нижнюю палату парламента, следует из сообщений на сайте регулятора.
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Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
Происшествия
В Подмосковье при задержании грабителей в магазине ранили полицейского
Полицейский получил ранение при задержании двух грабителей в магазине в районе Ногинска.
ТАСС 05:04
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
Мурашко назвал срок, когда появится вакцина от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что вакцина от коронавируса появятся в конце июля.
Городовой вчера в 10:26
Общество
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации, следует из сообщения на сайте компании.
РИА Новости 03:44
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Общество
Число новых случаев COVID-19 в России упало ниже 10 тысяч
В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.
Вести.Ru 04:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Здоровье
В Хакасии режим всеобщей самоизоляции продлят до 31 мая
В Хакасии планируют продлить после 17 мая режим всеобщей самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.
Общественное телевидение России 05:32
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 12 мая в 10:30
Футбол
Паредес рассказал о близости к смерти в аварии
Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о том, как едва не погиб в аварии.
ProstoProSport 05:41
Авто
Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы
Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.
Car.ru 00:36
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Общество
Российские водители фур объявили забастовку на границе с Китаем
По заявлению председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, водители фур были вынуждены пойти на данные меры из-за того, что они застряли на границе, а также в связи с тем, что пункт пропуска не реконструируют, как планировалось.
Апрал 01:17
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Здоровье
Врач указал на особенное свойство коронавируса вызывать ухудшение
Как сообщает MedikForum.ru, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов указал на особенное свойство коронавируса – он может вызывать сразу резкое ухудшение самочувствия человека.
MedikForum.ru 05:53
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
В Петербурге в четверг выпал мокрый снег
Газета.Ru 03:56
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
Следователи задержали троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки в Ногинске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
РИА Новости 04:34