Экономика

Life.ruLife.ruЦБ направил в Госдуму отчёт о своей работе за 2019 год

Центробанк направил в Госдуму годовой отчёт за 2019 год, он будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Как отмечается
, документ отражает приоритеты регулятора и решения, которые принимались для обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также развития финансового рынка страны.
RT на русском05:05

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Азиатско-Тихоокеанский банк доказал эффективность, заявили в ЦБ

РИА Новости10:04

В Госдуму направили годовой отчет ЦБ за 2019 год

ТАСС01:35

ЦБ направил в Госдуму отчёт за 2019 год

RT на русском05:05

Годовой отчет Банка России направлен в Госдуму

Известия01:52

Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год

Газета.Ru01:51

В Госдуму направили годовой отчет Банка России за 2019 год

Rambler News Service01:50

Глава ЦБ выступит в Госдуме с отчётом о работе Центробанка 23 июня

Парламентская газета09:24
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Президент Латвии раскритиковал праздновавших День Победы 9 мая

Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая.
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Общество

Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей

Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Медиапортал Правда Севера вчера в 07:21
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Майор возвращается: «Мосгаз. Катран» скоро на Первом канале

Первый канал объявил о скорой премьере седьмого сезона сериала о майоре милиции Иване Черкасове под названием «Катран».
Tricolor TV Magazine вчера в 06:45
Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
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Политика

Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Газета.Ru 08:27
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Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
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Происшествия

В Адыгее на похоронах гости массово заразились коронавирусом

Газета.Ru 09:24
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Общество

Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19

Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
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Игры

Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня

В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
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Общество

В России должникам могут сохранить прожиточный минимум

В Госдуму РФ внесли законопроекты, согласно которым у должников при списании долгов сохранится прожиточный минимум.
Гудвилл.онлайн 07:18
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Хоккей

СКА подписал новый контракт с Лукасом Бенгтссоном

Петербургский хоккейный клуб СКА заключил новый контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, информирует официальный сайт «армейской» команды.
Чемпионат 11:11
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина осталась одна после выписки из больницы

Live24 08:39
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Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
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«Нужно начинать жить»: эпидемиологи — о том, к чему приведет ослабление режима в Свердловской области

Ведь снятие ограничений на работу учреждений не говорит о том, что будет отменено ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
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Общество

В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией

В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
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Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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