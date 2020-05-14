с чего всё началось

Центробанк направил в Госдуму годовой отчёт за 2019 год, он будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ направил в Госдуму отчёт о своей работе за 2019 год

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