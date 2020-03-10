Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

РИА Новости04:30

ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

РБК05:36

ЦБ подготовил формулу для миноритариев в рамках сделки по Сбербанку без выставления оферты

ТАСС05:04

ЦБ намерен продать акции Сбербанка без выставления оферты

Коммерсантъ05:07

ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка

Ведомости05:06

Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета

ПРАЙМ04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
РИА Новости 04:44
Экономика

Рубль падает на международных торгах

Курс рубля к доллару опустился до 72,5, к евро - до 82,7 на фоне обрушения цен на нефть, спровоцированного выходом России из сделки ОПЕК+, об этом говорят данные международных торгов.
Вестник Кавказа вчера в 03:01
Армия и оружие

Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу

Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 03:42
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Экономика

Азиатские индексы попытались сформировать отскок

Во вторник, 10 марта, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии.
Finam.Ru 04:15
Экономика

Акции крупных российских компаний падают на Московской бирже

На Московской бирже продолжается падение акций крупных российских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:40
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
Политика

Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая

Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
News.ru 02:59
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Финансы

Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала

В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.
Lenta.ru 03:16
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 08 марта в 20:49
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Космос

Ученые узнали о деформации Млечного пути из-за другой галактики

Росбалт 08 марта в 07:25
Экономика

США хотят «порядка» на рынке нефти

Вчера в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом РФ Анатолием Антоновым и «подчеркнул важность сохранения порядка на рынке нефти», сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, которое оказалось в распоряжении агентства.
Profinance.ru 04:34
Энергетика

США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru 03:50
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Общество

Власти Италии посадили на карантин всю страну

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Российская газета вчера в 17:13
Финансы

Эксперт рассказал, что будет с ипотекой после обвала рынков

Как считает Вайсберг, для выхода из сложившейся ситуации министерство финансов России в середине марта может приступить к продаже валюты, а Центробанк – повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Городовой 04:39
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Футбол

Вернер рассказал, что думает о том, чтобы остаться в «Лейпциге»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о том, что сомневается в необходимости покидать нынешнюю команду, несмотря на интерес со стороны большого количества топ-клубов Европы.
Спорт-Экспресс 03:57
Происшествия

В Иванове ликвидировали пожар в торговом центре

REGNUM 05:04
Общество

Все временные больницы для больных коронавирусом в Ухане закрыли

Все временные больницы, которые построили в Ухане, официально закрыли, сообщает ГосТВ КНР.
Народные новости 03:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Финансы

В Центробанке РФ заявили об устойчивости финансовой системы России

Финансовая система Российской Федерации устойчива, заявила зампред Банка России Ксения Юдаева.
Экономика сегодня 04:00
Энергетика

Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
РИА Новости 05:41
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное