Экономика
РИА НовостиЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты
ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
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Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Экономика
Рубль падает на международных торгах
Курс рубля к доллару опустился до 72,5, к евро - до 82,7 на фоне обрушения цен на нефть, спровоцированного выходом России из сделки ОПЕК+, об этом говорят данные международных торгов.
Армия и оружие
Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
Азиатские индексы попытались сформировать отскок
Во вторник, 10 марта, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам сессии.
Экономика
Акции крупных российских компаний падают на Московской бирже
На Московской бирже продолжается падение акций крупных российских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Политика
Путин ждёт лидеров стран антигитлеровской коалиции в Москве на 9 Мая
Российский президент Владимир Путин считает, что лидерам стран-участниц антигитлеровской коалиции следовало бы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Финансы
Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала
В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Космос
Ученые узнали о деформации Млечного пути из-за другой галактики
Экономика
США хотят «порядка» на рынке нефти
Вчера в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом РФ Анатолием Антоновым и «подчеркнул важность сохранения порядка на рынке нефти», сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, которое оказалось в распоряжении агентства.
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Финансы
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Финансы
Эксперт рассказал, что будет с ипотекой после обвала рынков
Как считает Вайсберг, для выхода из сложившейся ситуации министерство финансов России в середине марта может приступить к продаже валюты, а Центробанк – повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Футбол
Вернер рассказал, что думает о том, чтобы остаться в «Лейпциге»
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о том, что сомневается в необходимости покидать нынешнюю команду, несмотря на интерес со стороны большого количества топ-клубов Европы.
Общество
Все временные больницы для больных коронавирусом в Ухане закрыли
Все временные больницы, которые построили в Ухане, официально закрыли, сообщает ГосТВ КНР.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Финансы
В Центробанке РФ заявили об устойчивости финансовой системы России
Финансовая система Российской Федерации устойчива, заявила зампред Банка России Ксения Юдаева.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.