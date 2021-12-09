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ЦБ назвал адресную помощь гражданам альтернативой прямому регулированию цен

В ЦБ также указали на негативные эффекты от косвенного регулирования цен.
Ведомости
В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте, — говорится
 в аналитическом материале.
News.ru
"С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен", - пишут аналитики.
РИА Новости
«Пример регулирования цен на рынке нефтепродуктов показывает, что косвенные меры помогают сглаживать колебания внутренних цен, но не могут защитить от роста мировых цен на длинных временных промежутках», — конкретизируют они.
РБК

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