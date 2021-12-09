"С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен", - пишут аналитики.
«Пример регулирования цен на рынке нефтепродуктов показывает, что косвенные меры помогают сглаживать колебания внутренних цен, но не могут защитить от роста мировых цен на длинных временных промежутках», — конкретизируют они.
Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.
Диетолог отметила, что не стоит есть натощак фрукты и овощи, так как «они требуют хорошей секреторной ферментативной активности ЖКТ», а по утрам кишечник может быть не готов к перевариванию таких продуктов.
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что судебный процесс над "Мемориалом" (признан в РФ НКО-иноагентом) будет объективным, и сообщил, что попросил предоставить ему дополнительные сведения о ситуации.