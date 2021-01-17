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Известия
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством

Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия16:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названо число пострадавших от мошенников россиян

Lenta.ru00:41
Телеканал 360°

Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

Телеканал 360°18:37
Life.ru

В ЦБ заявили, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Life.ru22:22
ФАН

Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

ФАН20:01
РЕН ТВ

Каждый второй житель России пострадал от банковских мошенников в 2020

РЕН ТВ19:36
Комсомольская правда

В 2020 году каждый второй россиянин столкнулся с мошенниками

Комсомольская правда00:07
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Известия17:15

СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов

Следственный комитет РФ (СКР) выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов, сообщила заместитель председателя СКР генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".
СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов
Интерфакс22:31

Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к получению гражданства РФ

Москва, 17 января 2021, 18:08 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова получает в соцсетях сообщения от сторонников президента США Дональда Трампа с просьбой описать алгоритм получения гражданства РФ.
REGNUMвчера в 10:08