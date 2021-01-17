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Известия
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством

Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия16:01
Подробнее о событии
ТАСС

Каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

ТАСС01:59
РЕН ТВ

Каждый второй житель РФ пострадал от банковских мошенников в 2020-м

РЕН ТВ19:36
Life.ru

В ЦБ заявили, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Life.ru22:22
ФАН

Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

ФАН20:01
Комсомольская правда

В 2020 году каждый второй россиянин столкнулся с мошенниками

Комсомольская правда00:07
Телеканал 360°

Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

Телеканал 360°18:37
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Известия17:15

Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии

Головинский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России» на Онежской улице в столичном районе Ховрино в ночь на 31 января 2018 года.
Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии
BFM.ru05:41

CNN: заключение по импичменту Трампа могут направить в Сенат на следующей неделе

В четверг газета Politico сообщила, что Сенат может приступить к рассмотрению дела об импичменте Трампа, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего главы вашингтонской администрации Джозефа Байдена, предстоящей 20 января.
ТАСС15 января в 18:21

В Одессе националисты устроили травлю еврейского ресторана за пост в соцсетях

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре, пишет «Страна.ua».
Lenta.ru04:43