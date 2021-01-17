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Известия
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством

Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия16:01
Подробнее о событии
ФАН

Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

ФАН20:01
Комсомольская правда

В 2020 году каждый второй россиянин столкнулся с мошенниками

Комсомольская правда00:07
Life.ru

В ЦБ заявили, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Life.ru22:22
ТАСС

Каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

ТАСС01:59
РЕН ТВ

Каждый второй житель РФ пострадал от банковских мошенников в 2020-м

РЕН ТВ19:36
Телеканал 360°

Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

Телеканал 360°18:37
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Известия17:15

IIHF определится с проведением ЧМ по хоккею в Белоруссии в течение пяти дней

Международная федерация хоккея (IIHF) намерена в течение пяти дней принять итоговое решение по поводу того, проводить ли матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии, сообщил президент федерации Рене Фазель.
IIHF определится с проведением ЧМ по хоккею в Белоруссии в течение пяти дней
Коммерсантъ16 января в 12:14

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Алексея Навального задержали при въезде в Россию
Коммерсантъ16:07

Путин поручил рассмотреть вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета рассмотреть вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках.
Ведомости03:15

Fashion-рынок сузился на четверть

Fashion-рынок сузился на четверть По итогам 2020 года объем российского fashion-рынка сократился на четверть, до 1,7 трлн руб. Восстановления после столь глубокого падения в в Fashion Consulting Group (FCG) ожидают только к 2025 году.
Коммерсантъ17:58