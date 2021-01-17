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Известия
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством

Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия16:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В 2020 году каждый второй россиянин столкнулся с мошенниками

Комсомольская правда00:07
Online47.ru

В ЦБ озвучили число пострадавших от банковского мошенничества

Online47.ru17:37
ФАН

Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

ФАН20:01
РЕН ТВ

Каждый второй житель России пострадал от банковских мошенников в 2020

РЕН ТВ19:36
Телеканал 360°

Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

Телеканал 360°18:37
Life.ru

В ЦБ заявили, что каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Life.ru22:22
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Известия17:15

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Алексея Навального задержали при въезде в Россию
Коммерсантъ16:07

МИД России напомнил советнику Байдена об уважении международного права

«Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», - написала Захарова на своей страничке в Facebook.
РИА ТВОИ Новости17:02

Кроссовер Nissan Qashqai получит 190-сильную версию без коробки передач

Nissan Qashqai на европейском рынке будет предлагаться с системой E-Power, в которой 1,5-литровый бензиновый двигатель используется в качестве генератора для обеспечения питания электрической мотор.
Про Кроссоверы16 января в 03:10

«Атлетик» победил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании

«Атлетик» из Бильбао в финальной встрече с «Барселоной» одержал победу в дополнительное время со счетом 3:2. Таким образом баскский клуб в третий раз стал победителем Суперкубка Испании по футболу.
Профиль18:48

Инвесторам нашли мягкое место

ЦБ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов, доработанный с учетом замечаний участников рынка.
Коммерсантъ17:58