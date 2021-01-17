Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.

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С чего всё началось Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством Около 48% граждан сталкивались с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ (его результаты регулятор предоставил «Известиям»). В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%. Известия 16:01