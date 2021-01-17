ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества
В соответствии с результатами опроса граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла.В источнике
С чего всё началось
ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества
Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия17:15
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