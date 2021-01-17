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Известия
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

В соответствии с результатами опроса граждане оценили на 6,9 балла (по 10-балльной шкале) действия банков при совершении мошенничеств против клиентов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,5 балла.В источнике
С чего всё началось
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Каждый второй россиянин сталкивался с банковскими мошенничествами, следует из опроса ЦБ, результаты которого есть у «Известий». В то же время в 2020-м уровень доверия клиентов кредитных организаций к безопасности финансовых сервисов вырос с 70 до 73%.
Известия17:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Половина россиян столкнулась в 2020 году с мошенниками в банковской сфере

Телеканал 360°18:37
ФАН

Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

ФАН20:01
РЕН ТВ

Каждый второй житель России пострадал от банковских мошенников в 2020

РЕН ТВ19:36
ПолитРоссия

ЦБ рассказал о новых мошеннических схемах в России

ПолитРоссия19:20
Экономика сегодня

ЦБ: половина россиян сталкивалась с банковским мошенничеством в 2020 году

Экономика сегодня20:29
Online47.ru

В ЦБ озвучили число пострадавших от банковского мошенничества

Online47.ru17:37
Известия

ЦБ назвал число пострадавших от банковского мошенничества

Известия17:15

В Ростовской области 394 новых случая коронавируса выявили за сутки

В Ростовской области на воскресенье, 17 января выявили еще 394 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки — общее число инфицированных в регионе достигло 58 315 жителей, сообщили в пресс-службе правительства Донского региона.
Kursk.comвчера в 03:55

Конгрессмен-демократ потребовал лишить Трампа доступа к развединформации

Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф в воскресенье, 17 января, выступил за лишение действующего американского президента Дональда Трампа после его ухода из Белого дома традиционного доступа к брифингам разведки для бывших глав государства.
Известия19:45

Алексея Навального задержали при въезде в Россию

Алексея Навального задержали при въезде в Россию Алексей Навальный задержан вечером 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации в связи с отравлением в августе прошлого года.
Коммерсантъ16:07