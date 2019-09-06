Экономика
Rambler News ServiceЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной
Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
Политика
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
Авто
Карим Хабиб возглавит дизайнеров компании KIA
В конце августа 49-летний Карим Хабиб ушёл из Infiniti, где работал исполнительным дизайн-директором с 2017 года.
Драйв 09:52
Армия и оружие
В США впервые в истории армии генералами стали две сестры
Две сестры впервые за 244-летнюю историю армии США стали генералами, передает USA Today.
Аргументы и Факты 12:04
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки — в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.
Вести.Ru 06:17
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Политика
Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.
ТАСС 10:58
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась пикантным фото с мужем Александром Цекало
Александр Цекало и Дарина Эрвин Александр Цекало души не чает в молодой жене, что можно заметить, как по его влюбленному взгляду на фотографиях, так и по интервью, в которых он с теплотой отзывается о супруге.
Вокруг ТВ 09:34
Политика
Топ-менеджер корпорации «Ростех» задержан в аэропорту Неаполя
Россиянин Александр Коршунов, директор по развитию Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - дочерней компании российской госкорпорации "Росхех", был арестован в аэропорту Неаполя по требованию США.
ANNA-News 08:18
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Минобороны РФ готовится легализовать ЧВК Вагнера
Игорь из Сибири Если исходить из информации, которая есть в наличии, основным представителем российских наемников в Сирии, которым МО РФ может доверить подобную работу, является ЧВК Вагнера, не раз засветившихся в операциях против боевиков.
ВладТайм вчера в 12:00
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Игры
Valve добавила новую экспериментальную функцию в магазин Steam
Valve продолжает экспериментировать в Steam Labs, компания выпустила новую функцию для магазина — «Поиск».
CyberSport.ru 11:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру вчера в 12:03
Футбол
Лёв: ван Дейк выглядит как скала посреди шторма
«Вирджила долгое время недооценивали, но в последние три года он выглядит как скала посреди шторма», — приводит слова Лёва A Bola.
Чемпионат 10:22
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия
Основатель «Рольфа» тоже заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.
Вести.Ru 09:17