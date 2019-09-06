Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной

Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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