Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
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