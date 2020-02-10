Экономика
Газета.RuЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
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Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Армия и оружие
Турция открыла ответный огонь по Сирии
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа
Певица посетовала на представителей закона 53-летняя поп-исполнительница Наталья Штурм рассказала подписчикам "Инстаграма" о своем опыте абъюзивных отношений.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Авто
В РФ появилась новая Kia Optima
В продаже новинка появится в августе нынешнего года, однако, судя по тому, что она уже приехала в KIA Academy, принимать заказы на неё могут начать и раньше.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре
Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м / с, а ночью — с порывами до 20 м / с. Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Футбол
Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину контракт
Армия и оружие
В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов
В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Политика
Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ
Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах
Здоровье
Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса
Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Происшествия
В Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными купюрами
По информации следствия, в октябре 2018 года злоумышленники внесли на счета через банкоматы «Сбербанка» в Красноярске около 3 млн рублей «билетами банка Сувенир», имитирующими пятитысячные купюры.
Футбол
Названы самые «футбольные» регионы России
Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Экономика
РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли
Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Наука
Дождевая вода может стать источником возобновляемой энергии
Сотрудники Городского университета Гонконга заявили, что дождь может стать новым источником возобновляемой энергии.
Авто
Nissan может приостановить выпуск машин в РФ из-за коронавируса
Выпуск автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, будет приостановлен в марте.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.