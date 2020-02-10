Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян

РБК14:04

Центробанк раскрыл данные о выдаче микрозаймов

Говорит Москва06:28

Более половины выдач микрозаймов в IV квартале пришлось на заемщиков с ПДН более 50%

ТАСС09:33

В Центробанке оценили закредитованность россиян перед МФО

Росбалт08:10

ЦБ: большинство микрозаймов берут граждане с долговой нагрузкой свыше 50%

News.ru06:59

Клиенты банков пошли за микрозаймами

Российская газета10:38

На заемщиков с долговой нагрузко свыше 80% приходилось 36,9% выдач микрозаймов - ЦБ РФ

Финмаркет06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета 03:33
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
МИР 24 12:17
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

РИА Новости вчера в 22:42
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Мой Брянск вчера в 02:14
Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Ридус вчера в 09:53
Общество

Си Цзиньпин призвал снизить влияние коронавируса на экономику КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил снизить влияние вспышки коронавирусной пневмонии на китайскую экономику и обеспечить сохранение потенциала роста в долгосрочной перспективе.
Экономика сегодня 17:30
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Энергетика

Белоруссия дала согласие на покупку российской нефти по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия готова покупать нефть РФ на основе мировых котировок.
Невские Новости вчера в 12:42
Происшествия

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Интерфакс 04:45
Хоккей

Российский голкипер Шестеркин побил два рекорда «Рейнджерс»

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил два клубных рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru вчера в 22:11
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек

REGNUM 19:50
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Экономика

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия 18:53
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана

Lenta.ru 05:29
Происшествия

Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Российская газета вчера в 08:10
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости 08:14
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Интерфакс 20:51
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

Турция рассчитывает на поддержку НАТО в Идлибе

Красная весна 11:39
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 11:32
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Технологии

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews вчера в 01:30
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 09:28
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru 13:24
Футбол

Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России

Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
АМИТЕЛ 18:18
Здоровье

Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России

Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.
Shraibikus News 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное