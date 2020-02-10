Экономика
Газета.RuЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Более трети (36,9%) займов микрофинансовые организации выдают клиентам, которые тратят на обслуживание долгов свыше 80% своего дохода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Происшествия
В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
Ученые рассказали о новых симптомах и способе передачи китайского коронавируса 2019-nCov, сообщается в Journal of the American Medical Association.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Общество
Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана
Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Общество
Си Цзиньпин призвал снизить влияние коронавируса на экономику КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил снизить влияние вспышки коронавирусной пневмонии на китайскую экономику и обеспечить сохранение потенциала роста в долгосрочной перспективе.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Энергетика
Белоруссия дала согласие на покупку российской нефти по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия готова покупать нефть РФ на основе мировых котировок.
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Хоккей
Российский голкипер Шестеркин побил два рекорда «Рейнджерс»
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил два клубных рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Экономика
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Армия и оружие
Турция рассчитывает на поддержку НАТО в Идлибе
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Технологии
Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Футбол
Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России
Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.
Здоровье
Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России
Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.