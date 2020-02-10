Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты, проинформировал регулятор. На обслуживание долгов у них уходит более 80% ежемесячного дохода. ЦБ пытается оградить выдачу им займов.
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ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян

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