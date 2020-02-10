Экономика
Мой БрянскЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ. Почти 40% выданных микрозаймов пришлось на заемщиков с ПДН свыше 80%.
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Общество
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70
Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Гаджеты
Samsung показала новый смартфон-раскладушку на церемонии «Оскара»
Корейская компания Samsung представила новый смартфон-раскладушку с гибким экраном на церемонии вручения премии «Оскар».
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Здоровье
В Башкирии из-за эпидемии начнут отменять мероприятия
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение, однако указал, что 23 февраля отменить никак нельзя, поскольку с Дня защитника Отечества начнется программа мероприятий к годовщине победы в ВОВ.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»
Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Космос
В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.