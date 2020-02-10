Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ. Почти 40% выданных микрозаймов пришлось на заемщиков с ПДН свыше 80%.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Клиенты банков пошли за микрозаймами

Российская газета10:38

ЦБ: большинство микрозаймов берут граждане с долговой нагрузкой свыше 50%

News.ru06:59

В Центробанке оценили закредитованность россиян перед МФО

Росбалт08:10

ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

РБК07:34

Более половины выдач микрозаймов в IV квартале пришлось на заемщиков с ПДН более 50%

ТАСС09:33

Центробанк раскрыл данные о выдаче микрозаймов

Говорит Москва06:28

На заемщиков с долговой нагрузко свыше 80% приходилось 36,9% выдач микрозаймов - ЦБ РФ

Финмаркет06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

StarHit.ru 12:30
Общество

Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess возросло до 70

Число зараженных коронавирусом нового типа на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии достигло 70 человек, сообщает телеканал AbemaNews.
Газета.Ru вчера в 03:57
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Гаджеты

Samsung показала новый смартфон-раскладушку на церемонии «Оскара»

Корейская компания Samsung представила новый смартфон-раскладушку с гибким экраном на церемонии вручения премии «Оскар».
ФАН 10:54
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Piter.tv 05:06
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии 01:44
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Происшествия

Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Интерфакс 12:11
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 11:53
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera вчера в 05:38
Общество

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ 03:39
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte.
Газета.Ru 10:15
Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Ведомости вчера в 16:20
Здоровье

В Башкирии из-за эпидемии начнут отменять мероприятия

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение, однако указал, что 23 февраля отменить никак нельзя, поскольку с Дня защитника Отечества начнется программа мероприятий к годовщине победы в ВОВ.
News102.ru 04:13
Армия и оружие

Над Сирией заметили крылатые ракеты с запада

Lenta.ru 09:31
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Космос

В ранней Вселенной обнаружили необычную массивную галактику

Портал Поиск 05:41
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
Происшествия

В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»

РИА Новости 11:40
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в хостеле в Москве

Известия 11:42
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
RuNews24.ru 08 февраля в 01:06
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное