Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина ограничения роста экономики России

Рост ВВП в 2020-2022 году будет ограничен из-за снижения числа экономически активных россиян. Такую причину назвали в Центробанке, сообщает ТАСС.
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ЦБ считает коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть в 2020 году

ТАСС10:38

Названа причина ограничения роста экономики России

Lenta.ru12:01

ЦБ: цена на нефть марки Urals достигнет $50 уже к началу 2021 года

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Цены на нефть продолжают колебаться на неопределенности вокруг коронавируса

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ЦБ назвал коронавирус значимым фактором, влияющим на нефтяные цены

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В Центробанке назвали коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть

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В ЦБ РФ рассказали, как коронавирус повлияет на нефтяные цены

Вестник Кавказа10:59
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Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»

Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.
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Шойгу прибыл в Рим на встречу в формате «2+2»

Российский министр обороны Сергей Шойгу приехал в Рим, чтобы принять участие в переговорах министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате «2+2».
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В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

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Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 10:59
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Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома»

Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru 07:31
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru 09:41
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:38
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
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Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за подписание плана по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте.
РИА Новости 15:48
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa вчера в 10:58
Происшествия

Убитый в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам

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Происшествия

Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
RT на русском 13:49
Экономика

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
ТАСС 04:33
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
ТАСС 13:44
Футбол

Тухель: «Неймар точно сыграет завтра»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
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Футбол

Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»

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Смерть создателя саундтрека к «Бригаде» в Австралии попала на видео

Lenta.ru 05:02
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Российская газета 11:38
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
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Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы в фиолетовый

Ранее девочка имела каре, однако сейчас же ее волосы коротко пострижены. Кроме того, она покрасила светло-русые волосы в фиолетовый цвет.
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Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

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Общество

Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
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Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу местную жительницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу.
Lenta.ru 04:20
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В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
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Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
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Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
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