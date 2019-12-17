Экономика

РБКРБКЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
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