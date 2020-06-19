Экономика
КоммерсантъЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС09:59
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Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Президент России Владимир Путин написал статью, приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дилетант 04:55
Кино
Появились кадры первого полнометражного 3D-аниме студии Хаяо Миядзаки
Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки.
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Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
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РИА Новости 12:29
Общество
Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией
Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
Общество
Полиция и ФСБ посетили захваченный казаками женский монастырь
Правоохранительные органы и ФСБ посетили Среднеуральский женский монастырь в котором ведет службы схиигумен Сергий (Романов).
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В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Здоровье
На Украине за сутки выявили 921 новый случай коронавируса
На Украине за сутки число выявленных случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 921 — до 34 984, говорится в сообщении Минздрава страны в Facebook.
Rambler News Service 02:33
Общество
В «Москва-Сити» продали 90-й этаж башни «Федерация» за 1,1 млрд рублей
Девяностый этаж башни "Восток" высотного комплекса "Федерация" в "Москва-Сити" продали за 1,1 миллиарда рублей, что является крупнейшей розничной сделкой для локации ММДЦ в 2020 году, рассказал РИА Недвижимость источник, близкий к сделке.
РИА Новости 09:42
Общество
Безработица в России достигла максимума за последние 8 лет
Количество безработных в Российской Федерации в мае 2020 года выросло в сравнении с предыдущим месяцем на 227 тысяч человек, достигнув 4 млн 513 тысяч.
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Армия и оружие
МИД России указал на агрессивность космического курса США
Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве.
Вести.Ru 12:59
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
Общество
В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Шоу-бизнес
Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов
Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:08
Общество
Аксенов пригласил российских туристов в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых на крымские курорты и извинился за введенный ранее обязательный режим обсервации для всех приезжающих в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:41
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2
Коммерсантъ 13:02
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
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Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Несколько дней назад специалисты концерна «Калашников» опубликовали видео, в котором и проверили этот миф.
Тарантас Ньюс 06:49
Спорт
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для Балахничева
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов, сообщает Франс Пресс.
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